As capitais em que o governo Lula tem maior índice de desaprovação

O índice de desaprovação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva passa dos 50% em pelo menos quatro capitais, segundo um levantamento realizado pelo Paraná Pesquisas. O Instituto mediu a satisfação dos eleitores com a administração do petista em 22 capitais entre março e dezembro de 2023.

De acordo com o levantamento, a cidade onde Lula teve sua pior avaliação foi Porto Velho (RO) — 60,6% da população local desaprova a gestão do petista. O segundo lugar é ocupado por Cuiabá (MT), com 54,5% de desaprovação, seguido por Goiânia (GO), com 56,5%, e Curitiba (PR), com 54,9%.

Fortaleza (CE) é a capital onde Lula foi melhor avaliado — 68,9% aprovam sua administração. Salvador (BA), Teresina (PI), Recife (PE) e Belém (PA) também deram um bom índice de aprovação ao governo federal.

A margem de erro varia de 3,4 a 3,9 pontos percentuais. O tamanho da amostra (ou seja, o número de entrevistados) também é diferente em cada capital onde a pesquisa foi realizada.

Veja o desempenho de Lula nas capitais abaixo:

Continua após a publicidade

Fortaleza

Aprova: 66,9%

Desaprova: 27,0%

Não sabe/Não respondeu: 4,2%

Salvador

Aprova: 67,4%

Desaprova: 27,2%

Não sabe/Não respondeu: 5,3%

Teresina

Aprova: 65,0%

Desaprova: 28,9%

Não sabe/Não respondeu: 6,1%

Recife

Aprova: 62,6%

Desaprova: 32,5%

Não sabe/Não respondeu: 4,9%

Continua após a publicidade

Belém

Aprova: 58,7%

Desaprova: 37,8%

Não sabe/Não respondeu: 3,4%

Aracaju

Aprova: 58,3%

Desaprova: 35,8%

Não sabe/Não respondeu: 5,9%

São Luis

Aprova: 57,6%

Desaprova: 39,3%

Não sabe/Não respondeu: 3,0%

João Pessoa

Aprova: 56,1%

Desaprova: 39,7%

Não sabe/Não respondeu: 4,2%

Continua após a publicidade

Natal

Aprova: 55,3%

Desaprova: 39,0%

Não sabe/Não respondeu: 5,6%

São Paulo

Aprova: 55,1%

Desaprova: 42,0%

Não sabe/Não respondeu: 3,0%

Maceió

Aprova: 51,7%

Desaprova: 44,6%

Não sabe/Não respondeu: 3,7%

Belo Horizonte

Aprova: 50,4%

Desaprova: 43,0%

Não sabe/Não respondeu: 6,7%

Continua após a publicidade

Масарá

Aprova: 50,2%

Desaprova: 44,0%

Não sabe/Não respondeu: 5,8%

Vitória

Aprova: 49,9%

Desaprova: 46,5%

Não sabe/Não respondeu: 3,6%

Rio de Janeiro

Aprova: 48,4%

Desaprova: 48,3%

Não sabe/Não respondeu: 3,3%

Porto Alegre

Aprova: 47,4%

Desaprova: 46,3%

Não sabe/Não respondeu: 6,3%

Continua após a publicidade

Florianópolis

Aprova: 45,9%

Desaprova: 48,4%

Não sabe/Não respondeu: 5,7%

Manaus

Aprova: 45,9%

Desaprova: 49,8%

Não sabe/Não respondeu: 4,3%

Curitiba

Aprova: 42,0%

Desaprova: 54,9%

Não sabe/Não respondeu: 3,1%

Goiânia

Aprova: 39,7%

Desaprova: 56,5%

Não sabe/Não respondeu: 3,8%

Cuiabá

Aprova: 38,9%

Desaprova: 54,5%

Não sabe/Não respondeu: 6,6%

Porto Velho

Aprova: 34,6%

Desaprova: 60,6%

Não sabe/Não respondeu: 4,8%