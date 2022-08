As caneladas entre Flávio Bolsonaro e Soraya Thronicke no Twitter

Colegas no Senado, a presidenciável Soraya Thronicke e o filho Zero um do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), trocaram nesta segunda, 29, caneladas no Twitter por causa do debate entre candidatos à Presidência na TV Bandeirantes, ocorrido no domingo. Flávio acusou a senadora de traição política e ela respondeu classificando-o como “traidor da pátria”.

Ainda durante o debate, no qual a candidata do União Brasil fez críticas ao governo Bolsonaro e se mostrou irritada com ataque do presidente à jornalista Vera Magalhães, Flávio aproveitou para lembrar que Soraya foi eleita em 2018 no Mato Grosso do Sul pelo PSL, como aliada do presidente. O senador aproveitou para alfinetar o desconhecimento dos eleitores em relação à senadora.

“Você que também nunca tinha ouvido falar da candidata Soraya, assim ela foi eleita: ‘a Senadora do Bolsonaro’. A história já mostrou como o eleitor trata os traidores”, tuitou o Zero Um, exibindo material de campanha de Soraya em 2018, onde aparecia ao lado de Bolsonaro.

Já depois do fim do debate, Soraya Thronicke rebateu Flávio Bolsonaro. Ela reconheceu ter conseguido seu mandato com apoio do presidente, mas se disse decepcionada e acusou Flávio de cobrá-la pela retirada de sua assinatura da CPI da Lava Toga. A comissão, jamais instaurada, investigaria ministros do STF.

“Fui sim, eleita com Bolsonaro, acreditando nas bandeiras do combate à corrupção. Logo após, me decepcionei por completo, começando por você, q [sic.] me ligou aos berros exigindo a retirada da minha assinatura na CPI da Lava Toga. Jamais me curvarei a vocês, TRAIDORES DA PÁTRIA!”, respondeu a senadora.

