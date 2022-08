As boas notícias para Bolsonaro no segundo maior colégio eleitoral do país

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem o que comemorar em Minas Gerais, com melhora da intenção de votos e da avaliação de seu governo, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 12.

De acordo com o levantamento, a desvantagem dele para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu pela metade em relação a julho: ele tem hoje 33% contra 42% do petista (diferença de nove pontos percentuais) – em julho, o placar era 28% a 46% (distância de 18 pontos). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A avaliação do governo Bolsonaro também melhorou: a avaliação negativa caiu de 46% para 39%, enquanto a positiva subiu de 29% para 34%. Também cresceu a taxa dos que acham que o presidente deve ser reeleito (de 34% para 42%), enquanto caiu a dos que pensam que ele não merece um segundo mandato (de 61% para 55%).

Com mais de 10% dos eleitores, Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país e é estratégica para qualquer campanha presidencial. Desde a redemocratização do país, nunca um presidente chegou ao Palácio do Planalto sem ter vencido no estado.

A pesquisa foi feita entre os dias 6 e 9 d e agosto, com 2.000 eleitores de Minas Gerais, por meio de entrevistas presenciais, e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR 08299/2022.