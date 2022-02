As boas e más notícias para Doria na nova pesquisa para o governo de SP

A pesquisa do Ipespe divulgada nesta sexta-feira, 18, sobre a corrida eleitoral para o governo de São Paulo traz algumas notícias boas e outras más para o atual ocupante do Palácio dos Bandeirantes, João Doria, que deve deixar o posto no fim do mês que vem para se lançar na disputa à Presidência.

Por um lado, a pesquisa mostra que 45% dos paulistas avaliam como boa ou ótima sua atuação no enfrentamento da pandemia de covid-19 (contra um índice de bom e ótimo de apenas 21% para o futuro rival Jair Bolsonaro). E apenas 36% do eleitorado aponta que seu governo, no geral, é ruim ou péssimo (para Bolsonaro, essa avaliação é de 56%).

Mas há também notícias ruins. A pesquisa afirma que, quando o eleitor sabe que Doria apoia algum candidato ao governo, a possibilidade de votar neste candidato diminui para 43% dos entrevistados (aumenta para apenas 13%). Doria será cabo eleitoral de seu vice, Rodrigo Garcia. A pesquisa ouviu mil eleitores, em todo o estado, entre os dias 14 e 16 de fevereiro, com margem de erro de 3,2 pontos percentuais.

No campo das intenções de votos para presidente em São Paulo, Doria, de forma previsível, obtém índices maiores no estado que no Brasil como um todo, ainda que tais índices sejam modestos. Em pesquisa divulgada na semana passada pelo Ipespe, em que os entrevistados foram de todo o país, ele recebeu 3% das intenções. Na pesquisa desta sexta, em que o público é apenas paulista, o percentual oscilou para 5%.