Arthur Lira tem R$ 2 milhões do fundo eleitoral para gastar na campanha

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira disputará a reeleição para seu quarto mandato na Casa por Alagoas com uma ajuda considerável de seu partido, o Progressistas, em seu caixa de campanha.

O cacique-mor do Centrão recebeu da legenda 2 milhões de reais em recursos do fundo eleitoral. O valor foi transferido da conta do partido para a da campanha de Lira na sexta-feira, 19, e informado à Justiça Eleitoral pelo candidato na segunda, 22. Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral, o PP recebeu 333,1 milhões de reais do fundo para financiamento de campanhas a serem distribuídos entre seus candidatos. O valor total do fundo para 2022 é de 4,9 bilhões de reais.

Considerando o limite de 3,1 milhões de reais de gastos para as campanhas a deputado federal, o presidente da Câmara já arrecadou 63% do montante só com o repasse do PP, comandado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Arthur Lira ainda não informou doações de pessoas físicas à sua campanha.