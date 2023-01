Arthur Lira: ‘O meu CPF é um, o CPF do presidente Bolsonaro é outro’

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente da Câmara, Arhur Lira (PP-AL), disse nesta segunda-feira, 16, em entrevista em Brasília, que todos aqueles que participaram dos episódios terroristas do dia 8 de janeiro na capital federal sejam responsabilizados, mas defendeu que se tenha calma na apuração da responsabilidade de cada um. A declaração foi dada ao ser questionado sobre o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro no episódio.

“Cada um responde pelo que faz. O meu CPF é um, o CPF do presidente Bolsonaro é outro. “Nós temos que ter calma neste momento e investigar todos os aspectos. A nossa fala não muda: todos que praticaram e contribuíram para esses atos de vandalismo devem ser severamente punidos”, disse.

Ele deu entrevista após visitar um batalhão da Polícia Militar na Praça dos Três Poderes, ao lado do interventor federal na segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli, e da governadora em exercício, Celina Leão (PP) – que ocupa o cargo após o afastamento do titular Ibaneis Rocha (MDB) pelo Supremo Tribunal Federal na esteira dos ataques terroristas em Brasília.