Armado, ‘novo’ Ibama aborda barco do garimpo em área indígena; veja vídeo

O Ibama iniciou nesta semana uma ofensiva contra o garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que fiscais do órgão abordam um barco com garimpeiros, na terça-feira, 7.

Nas imagens, os servidores do Ibama param a embarcação e pedem que os homens coloquem as mãos na cabeça. “Vários garimpeiros e materiais que estavam descendo o rio encontraram aqui a força do estado”, diz um dos fiscais. Assista o vídeo abaixo:

O governo federal realiza uma operação ostensiva para combater o garimpo ilegal na terra Yanomami, com a atuação de homens da Força Nacional de Segurança Pública, Ibama e Funai. Nas redes sociais oficiais do Ministério do Meio Ambiente, a nova gestão comemorou a ação: “O Ibama voltou!”.

Na segunda-feira, 6, e na terça, 7, agentes destruíram um helicóptero, um avião, um trator de esteira e estruturas de apoio logístico ao garimpo. Foram apreendidas, segundo o Ibama, duas armas e três barcos com cerca de 5 mil litros de combustível. Também foi instalada uma base de controle no Rio Uraricoera para impedir o fluxo de suprimentos para os garimpos. De acordo com o governo federal, nenhuma embarcação com carregamento de combustível e equipamentos será autorizada a seguir do ponto de bloqueio em direção aos garimpos.