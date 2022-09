Aras tem reunião com Abin para tratar de segurança no 7 de Setembro

O procurador-geral da República, Augusto Aras, recebeu representantes da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) em seu gabinete na tarde desta segunda-feira, 5. A Abin é ligada ao GSI (Gabinete de Segurança Institucional), que cuida da segurança do presidente Jair Bolsonaro (PL). A reunião foi agendada para tratar dos atos previstos para o feriado de 7 de Setembro, no qual se comemora o bicentenário da Independência.

A Procuradoria-Geral da República tem mantido contato com diversos órgãos para monitorar movimentos que possam causar problemas no feriado, que terá manifestações de rua com a presença de Bolsonaro em Brasília e no Rio de Janeiro. “No ano passado, todo o Ministério Público brasileiro trabalhou de forma coordenada no intuito de acompanhar, manter o monitoramento, o controle e a fiscalização de movimentos políticos, partidários ou não, que pudessem gerar violência. Neste ano, com eleição, nós já iniciamos os trabalhos do MP no que toca ao acompanhamento de movimentos sociais, espontâneos ou não, de natureza civil ou não, para efeito de manter a ordem, a Constituição e as leis em vigor”, disse Aras no mês passado em entrevista a VEJA.

Recentemente, a Abin se envolveu em polêmica após a revelação de que um agente do órgão foi flagrado enquanto espionava o personal trainer do filho Zero Quatro do presidente, Jair Renan, que era investigado pela Polícia Federal. O agente da Abin flagrado, que acabou sendo levado à delegacia, admitiu que estava monitorando o profissional para saber se existiam potenciais danos de imagem para o presidente da República. A oposição criticou a atuação da Abin nesse caso, acusando Bolsonaro de aparelhar a agência. Já a PF considerou que a Abin atrapalhou sua investigação sobre Jair Renan.