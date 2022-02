Aras quer explicações de Renan e Aziz em ação movida por Carlos Bolsonaro

O procurador-geral da República, Augusto Aras, quer que os senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Omar Aziz (PSD-AM), relator e presidente da CPI da Pandemia, sejam notificados a prestar esclarecimentos no âmbito de uma notícia-crime apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo vereador carioca Carlos Bolsonaro, filho Zero Dois do presidente Jair Bolsonaro.

Indiciado pela CPI por incitação ao crime e disseminação de notícias falsas, o Zero Dois acusa Renan e Aziz dos crimes de receptação, violação de sigilo funcional, abuso de autoridade e prevaricação, por supostamente terem tido acesso a documentos sigilosos de um inquérito em tramitação no STF, incluindo o depoimento do vereador. O filho do presidente afirma ter enviado um requerimento à CPI para esclarecimentos, sem ter obtido resposta de Aziz.

Em sua manifestação enviada ao Supremo nesta quarta, 2, Aras diz que a instauração de um inquérito para investigar os senadores seria “prematura e temerária” sem que eles fossem ouvidos antes. O procurador-geral também sustenta que a medida poderia causar o “esvaziamento da credibilidade das evidências coletadas” contra Carlos Bolsonaro, que é alvo de uma das dez petições em tramitação no Supremo a partir da CPI.

Aras ainda afirma que a petição do Zero Dois pretende levar a uma “antecipação da análise das condutas” de Carlos e dos senadores, “com sérias repercussões nos elementos colhidos pela CPI, que precisam ser meditadas ao tempo e ao modo justos”.

O chefe da PGR elenca, afinal, quatro pontos a serem respondidos por Renan Calheiros e Omar Aziz: “Como foi obtida a cópia do depoimento prestado pelo Noticiante no âmbito do Inquérito nº 4.828/DF?”; “Havia-se ciência do sigilo decretado nos referidos autos?”, “Qual era a relevância do depoimento para a apuração realizada na Comissão Parlamentar de Inquérito?”; e “Qual foi o tratamento concedido ao requerimento protocolizado e dirigido ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito para esclarecimento dos fatos pelo Noticiante?”.

O relator da notícia-crime movida por Carlos Bolsonaro no STF é o ministro Nunes Marques, indicado à Corte por Jair Bolsonaro.