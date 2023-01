Aras diz ter 40 denúncias contra suspeitos de terrorismo em Brasília

O procurador-geral da República, Augusto Aras, disse nesta segunda-feira, 16, que já tem 40 denúncias prontas contra bolsonaristas acusados de terem promovido ataques ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto. Aras afirmou, ainda, que as denúncias poderão vir acompanhadas de medidas cautelares.

A declaração foi feita ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que esteve nesta manhã com o procurador-geral da República. Na ocasião, Lira entregou uma notícia-crime com informações sobre o vandalismo promovido no prédio da Câmara. O mesmo procedimento, mas no âmbito do Senado, já havia sido protocolado na última sexta-feira, 13, em relação ao vandalismo na Casa.

“Temos quarenta denúncias prontas e até sexta feira as novas denúncias que poderão ser acompanhadas de medidas cautelares para essas pessoas que foram presas depredando e invadindo a Câmara Federal, ou, se não houver elementos para a denúncia, providenciaremos os inquéritos”, disse Aras.

Lira prometeu ajudar o Ministério Público Federal fornecendo documentos, vídeos e perícias que possam ajudar a responsabilizar os invasores. Mais cedo, o presidente da Câmara visitou um batalhão da Polícia Militar, na Praça dos Três Poderes, e defendeu a punição aos criminosos, pontuando que as apurações devem ser feitas “com calma”.

As investigações do quebra-quebra está sendo conduzida por um Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos criado por Aras com o objetivo de agilizar o trabalho e a apresentação de ações penais contra todos os responsáveis pelos atos.

Inquéritos

No encontro desta segunda-feira, Aras lembrou ainda que já foi solicitada a abertura de sete inquéritos contra envolvidos na depredação e vandalismo — inclusive contra autoridades públicas –, e que a orientação é para que haja agilidade nas apurações.

O trabalho de apuração foi sistematizado em quatro núcleos: executores, autores intelectuais e instigadores, financiadores e agentes públicos. No caso das autoridades, a responsabilização pode ser tanto na modalidade omissiva — quando deixam de praticar atos para impedir os delitos –, afirma a PGR, quanto na comissiva — quando contribuem ativamente para a prática dos crimes.