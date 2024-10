Aracaju: candidata do PL lidera disputa em eleição com ‘pelotão feminino’

A dois dias do primeiro turno das eleições municipais, a corrida eleitoral à prefeitura de Aracaju é liderada pela vereadora Emília Corrêa (PL), que encabeça a disputa com 34,3% das intenções de voto, segundo levantamento publicado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta sexta-feira, 4.

O segundo lugar é disputado entre o ex-secretário municipal Luiz Roberto (PDT), que soma 21,4% do eleitorado, e a deputada federal Yandra Moura (União Brasil), com 14,9%. Dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos, o cenário é de empate técnico na vice-liderança para a capital sergipana.

Na sequência, também em empate técnico, se emaranham os nomes de Candisse Carvalho (PT), com 7,6%; Danielle Garcia (MDB), com 7,3% e Niully Campos (PSOL), com 3,1%. No limite da margem de erro, Candisse e Danielle também empatam com Yandra.

Outros candidatos não atingem um ponto percentual. Votos brancos e nulos somam 6,1% do total, e outros 4,7% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Pelotão feminino

Marcado pela forte presença de mulheres na disputa, o pleito em Aracaju pode resultar, em 2024, na eleição da primeira prefeita da história da capital do Sergipe. A corrida municipal também se caracteriza por colocar diversas forças políticas locais e nacionais em rota de colisão.

Ex-servidora do Ministério Público, Emília Corrêa conta com o apoio declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Luiz Roberto, por sua vez, é aliado do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, e representa a aposta sucessória do atual prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), que está no segundo mandato consecutivo e não pode disputar a reeleição.

A jornalista Candisse Carvalho, que representa os petistas na corrida pelo Executivo aracajuano, é esposa do senador Rogério Carvalho (PT) e tem a candidatura endossada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já Yandra Moura é filha do ex-deputado federal André Moura (MDB), um dos caciques emedebistas do estado e líder do governo federal na Câmara durante a presidência de Michel Temer.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 700 eleitores em Aracaju entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é SE-07491/2024.