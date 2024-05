Após semanas, metrô de Porto Alegre volta a operar, sem cobrança de tarifa

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Adriana Ferraz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nesta quinta-feira, 30, o Metrô de Porto Alegre voltou parcialmente às operações depois de passar semanas desativado em razão das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. O serviço funciona em um trecho de 26 quilômetros entre as estações Novo Hamburgo e Mathias Velho, e ainda não há cobrança de passagem. Serão treze estações atendidas em cinco municípios – Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo.

A reativação do metrô foi anunciada pelos ministros Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência, e Waldez Goés, da Integração e Desenvolvimento Regional. Na manhã de hoje, os dois realizaram uma viagem pelo trecho reaberto ao lado de Fernando Marroni, presidente da Trensurb, concessionária que opera o transporte em Porto Alegre e região metropolitana — ainda não há previsão de retomada das atividades nas estações da capital gaúcha.

🚉Trilhos humanitários: A Trensurb volta a operar em caráter emergencial! Essa manhã, às 8h, partiu o primeiro trem da estação Mathias Velho, em Canoas, em direção a Novo Hamburgo. Este percurso em funcionamento conta com 13 estações, que passam por 5 cidades e deve atender 30… pic.twitter.com/3j902KsVCl — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) May 30, 2024

A expectativa é que o retorno das viagens, na operação que está sendo chamada de “Trilhos Humanitários”, atenda a cerca de 30 mil passageiros por dia. São dois trens circulando em trilhos paralelos entre as estações Mathias Velho e Unisinos, em São Leopoldo, e um veículo transitando entre Unisinos e a estação Novo Hamburgo. “É mais um passo para restabelecer a normalidade dos serviços essenciais do Rio Grande do Sul”, afirmou Pimenta.

Estações de energia danificadas

De acordo com a Trensurb, a operação ainda ocorre com trajeto restrito e poucos trens porque duas das cinco subestações de energia que alimentam o metrô foram gravemente danificadas pelas chuvas e continuam inoperantes. O pátio da sede da concessionária no bairro Humaitá, em Porto Alegre, também continua alagado.

A empresa informou, ainda, que diversos segmentos da malha ferroviária foram prejudicados pelas enchentes, e que os lastros dos trilhos compostos por brita e dormentes de madeira precisam de manutenção antes que outros trechos sejam recolocados em operação. O funcionamento gratuito se deve, em parte, porque o sistema de bilhetagem também foi afetado pelas inundações e deve voltar a funcionar em até trinta dias.