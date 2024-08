Após recuo em apoio, Nunes é chamado de ‘frouxo’ por candidata a vereadora

Prejudicado nas pesquisas e perdendo votos para o coach Pablo Marçal (PRTB), o prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) se tornou alvo outra vez. A candidata a vereadora e ex-deputada federal Joice Halsselmann (Podemos), que chegou a ter o apoio do emedebista — que recuou após pressão do clã Bolsonaro –, chamou o prefeito de “homem frouxo” nas suas redes sociais.

“Você sabe qual é o pior tipo de homem que existe? É o frouxo. E esse frouxo for político então, aí o povo está lascado. O frouxo é o que não aguenta a pressão, é aquele que bastou uma pressãozinha ele volta atrás, ele desdiz o que disse, ele desconfirma o que confirmou”, disse a ex-deputada federal. Depois de uma saída traumática do Legislativo federal, ela busca voltar à vida política através de uma cadeira na Câmara de Vereadores.

Mais no final do vídeo, Hasselmann é mais direta e fala sobre o prefeito. “Um prefeito frouxo é aquele que, se um outro banana bater o pé, já começa a ‘amarelar’. E a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de gente, porque esse tipo de gente não é confiável”, afirma a ex-deputada, emendando com um pedido de votos.

Continua após a publicidade

Logo no início oficial da campanha, Ricardo Nunes gravou um vídeo em apoio a Joice Hasselmann, pois o partido dela, o Podemos, faz parte da base aliada do prefeito. No entanto, o gesto desagradou ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que apoia o emedebista, e é rompido com a ex-deputada. Um dos filhos dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), chegou a dizer que Nunes estaria “cavando a própria cova” por causa do gesto.

Cedendo à pressão, Nunes apagou o vídeo. As pesquisas eleitorais divulgadas essa semana mostraram o prefeito caindo em intenção de votos, enquanto o coach Pablo Marçal tem ganhado a preferência do eleitorado bolsonarista, por se apresentar como um aliado “raiz” do ex-presidente.