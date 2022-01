Após pressão, Twitter cria ferramenta para denunciar fake news

Depois de uma série de pressões vindas de usuários e às vésperas do início de ano eleitoral, o Twitter informou nesta segunda-feira, 17, que abriu, no Brasil, os testes para a ferramenta que permite a usuários denunciarem postagens que geram desinformações na rede social. A medida serve tanto para fake news relacionadas à Covid-19, como falsas alegações de riscos trazidos pela vacinação, como também relativa às eleições.

A ferramenta estava em testes nos Estados Unidos, na Austrália e na Coreia do Sul desde agosto do ano passado e nesta segunda, começa a funcionar também no Brasil, nas Filipinas e na Espanha. De acordo com texto divulgado pela rede social, “o fato de 2022 ser ano de eleições no Brasil e nas Filipinas, assim como de meio de mandato nos Estados Unidos, contribuirá para a avaliação de como esta ferramenta de denúncias seria usada em períodos de grandes eventos cívicos”, como as eleições.

No comunicado, a rede informa que “essas denúncias representam uma útil, porém complexa, fonte de informação sobre potenciais violações às nossas regras” mas que “menos de 10% da amostra de Tweets analisada pelas nossas equipes correspondia a violações às políticas” do site, que condenam, por exemplo, informações falsas que podem alterar o resultado da eleição (informações enganosas sobre exigências para participação, por exemplo), mas permitem informações tendenciosas ou polarizadas.

Nas últimas semanas, usuários e entidades civis vinham protestando contra o Twitter no próprio site, cobrando uma atitude mais ativa contra a desinformação que poderia ser espalhada especialmente por usuários contrários à vacinação infantil.