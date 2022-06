Após polêmica, Allan dos Santos cancela ida a evento conservador nos EUA

Foragido de um mandado de prisão do Supremo Tribunal Federal (STF) desde outubro de 2021, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos não vai mais participar do Congresso Conservador Brasileiro, marcado para o próximo sábado, 25, em Framingham, no estado norte-americano de Massachussets. Segundo os organizadores do evento, a palestra de Santos foi cancelada a pedido dele, por “razões familiares”. O nome do blogueiro, fundador do site Terça Livre, já não consta entre os palestrantes confirmados no site da conferência.

Anunciado como “um dia de imersão de valores e pautas conservadoras, com grandes nomes da direita conservadora do Brasil”, o congresso foi motivo de polêmica na última semana – e não só pelo palanque aberto para Allan dos Santos desferir seus ataques e desafiar o STF e o ministro Alexandre de Moraes, autor da ordem de sua prisão, o que já se tornou lugar comum em eventos do gênero.

Chamou a atenção que, entre os palestrantes confirmados no evento com o bolsonarista foragido, está a procuradora da República Thaméa Danelon. Ex-coordenadora da força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo, Thaméa foi criticada nas redes sociais por aderir a um evento com a participação de um notório fugitivo da Justiça. Ela já foi colunista do site Terça Livre, de Santos.

Enquanto está foragido nos EUA, entre um ataque e outro a Moraes, a propósito, Allan dos Santos tem prestigiado eventos com autoridades. No último dia 11, ele foi a uma motociata em Orlando, da qual participaram o presidente Jair Bolsonaro e nada menos que o ministro da Justiça, Anderson Torres, cuja pasta é a responsável por conduzir o processo de extradição de Santos, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). Bolsonaro e Torres alegam não ter visto o blogueiro na ocasião.