Após pesquisas, adversários partem para ataque e ligam Marçal ao PCC

Logo após as últimas pesquisas eleitorais mostrarem o crescimento exponencial do coach Pablo Marçal (PRTB), seus adversários na disputa pela Prefeitura de São Paulo reagiram veiculando materiais de campanha que o associam ao crime organizado. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) e o apresentador José Luiz Datena (PSDB) foram os primeiros a dar essa guinada na estratégia de campanha.

— Tabata Amaral (@tabataamaralsp) August 23, 2024

Imitando uma publicação de Marçal na qual ele colocava os candidatos como “cartas na mesa”, dizendo que é quem na campanha, Tabata colocou sobre uma mesa fotos dos apoiadores do coach falando sobre supostas ligações de cada um deles com o crime organizado. Segundo ela, Leonardo Avalanche, presidente nacional do PRTB, teria admitido participação na soltura de André do Rap, um dos maiores líderes do Primeiro Comando Capital, o PCC, maior facção brasileira e líder do tráfico de drogas no país.

Tabata também enumerou outras pessoas que seriam próximas a Marçal e que teriam elos com o PCC — como o influencer fitness Renato Cariani, réu por tráfico de drogas; “Piauí”, “Valquito”, “Escobar” e Júlio Cesar Pereira, todos supostos membros da facção.

“O senhor Pablo Marçal é bancado por um presidente do partido (Leonardo Avalanche) que é um sujeito que se gaba por aí de ter soltado André do Rap da cadeia”, disse Datena através de vídeo divulgado pela sua assessoria. Em seguida, ele complementa: “é esse cara, que tem essas ligações, que você quer como prefeito de São Paulo?”

Pela primeira vez, nesta quinta-feira, 22, Marçal despontou nas pesquisas eleitorais com chances de ir para o segundo turno. Levantamento do Instituto Datafolha mostrou o coach à frente do prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 21% das intenções de votos contra 19% do candidato à reeleição. Boulos ficou na frente dos dois, com 23%. Os dois ficariam empatados na margem de erro.

Em outro levantamento, divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta sexta, 23, Marçal aparece com 17,9%, atrás de Boulos (21,9%), com quem está empatado tecnicamente, e de Nunes (24,1%).