Após pesquisa, PSDB diz estar ‘muito empolgado’ com candidatura de Datena

A Executiva Nacional do PSDB, comandada pelo ex-governador Marconi Perillo, disse que o desempenho do apresentador José Luiz Datena na pesquisa de intenção de voto para a prefeitura de São Paulo, divulgada nesta quinta-feira, 2, pelo instituto Paraná Pesquisas, foi “espetacular” e que o partido “está muito empolgado” com a possibilidade de o neotucano, que se filiou à legenda em abril, entrar no páreo da eleição municipal.

Segundo a pesquisa, Datena term 15,3% das intenções de voto e aparece em terceiro no levantamento, atrás do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), com 27,3%, e do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que tem 25,7%. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, aparecem Tabata Amaral (PSB), com 8,2%; Kim Kataguiri (União), com 4,0%; Marina Helena (Novo), com 3,%; Pablo Marçal (PRTB), com 2,3%; e Altino dos Prazeres (PSTU), com 0,3%. Outros 6,7% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum e 6,8% não souberam ou não responderam.

“Para alguém que jamais disputou eleições, e que a uma simples menção ao seu nome já pontua com algo em torno de 15% das intenções de voto, o desempenho de Datena (…) é espetacular”, diz a nota assinada pela instância máxima do PSDB.

Trajetória partidária

Datena nunca foi candidato a nada, mas tem uma longa trajetória partidária. Desde 1992, ele já foi filiado ao PT, PP, PRP, DEM, MDB, PSL, União Brasil, PSC, PDT e PSB antes de pousar no ninho tucano. No evento de filiação, ele não chegou anunciar a intenção de ser candidato. Uma possibilidade discutida nos bastidores é a de ele ser vice de Tabata, que estava na cerimônia.

Datena já chegou a anunciar a intenção de ser candidato em outras eleições, mas ela nunca se concretizou. Mas não está descartado que ele tente ser candidato a prefeito. Segundo o PSDB, “em se confirmando sua candidatura, Datena deverá ser a grande surpresa da eleição deste ano e certamente mudará sensivelmente o cenário eleitoral atualmente estabelecido”. “O PSDB está muito empolgado com a possibilidade de ter José Luiz Datena como seu candidato a prefeito na eleição deste ano na capital paulista”, afirma a legenda.

Em áudio enviado ao partido, Datena fala sobre a possibilidade. “Fiquei muito surpreso e agradecido ao povo de São Paulo, pois nem sequer mencionei a possibilidade de ser vice em qualquer chapa ou candidato a prefeito em qualquer chapa. A minha intenção era esperar o Senado na eleição de 2026, mas o partido decide o que quer fazer e eu me empenharei ao máximo por isso”, afirmou. “Mas sair numa eleição com quase 16% dos votos é o suficiente para me envaidecer””, completou.

Cenário sem Datena

Na simulação sem o nome do apresentador, Nunes tem 35,2% das intenções de voto, contra 29,8% de Boulos — eles estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro. Depois, vêm Tabata (10,6%), Marina Helena (5,7%) e Altino dos Prazeres (1,7%). Leia aqui a matéria sobre esse cenário.