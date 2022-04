Após perder público em SP, Bolsonaro deve ir a motociata em Goiás

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deve participar de uma nova manifestação de motociclistas em seu apoio nesta semana, desta vez na cidade de Rio Verde, em Goiás. A motociata foi divulgada pelo deputado federal major Vitor Hugo, que é pré-candidato ao governo goiano pelo partido do presidente.

O evento ocorre menos de uma semana após a motociata “Acelera para Cristo”, que foi da capital paulista até Americana, no interior, na Sexta-feira Santa. Apesar de ter sido alardeada na internet como a maior manifestação desse tipo no país, registros de monitoramento de rodovias mostram que a motociata pró-Bolsonaro perdeu quase metade do público no último ano.

Dados divulgados pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) apontam que 3.703 motos passaram pelas três praças de pedágio da Rodovia dos Bandeirantes, que foi bloqueada para os motociclistas que acompanhavam o presidente. Os dados foram coletados pelo Sistema de Monitoramento de Informações de Pedágio nas praças administradas pela CCR AutoBan.

Em junho do ano passado, o mesmo sistema registrou 6.661 passagens de moto pelos pedágios em uma manifestação semelhante, que foi até Jundiaí . O sistema pode não dar a dimensão exata do número de veículos: motos que tenham passado lado a lado pelo sensor ou com uma distância menor do que 1,5 metro podem ser registradas como um só veículo. A diminuição no número de registros, no entanto, é um indicativo da diminuição do público do evento.

Em Goiás, Bolsonaro será recepcionado às 10h no aeroporto de Rio Verde. Mais tarde, deve participar da entrega de títulos de terra pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).