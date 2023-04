Após nova cirurgia, Tarcísio de Freitas cancela agenda externa

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cancelou uma agenda externa que teria nesta segunda-feira, 17, após passar por uma nova cirurgia no fim de semana. Ele iria à solenidade de passagem do cargo de comandante militar do Sudeste, do general de divisão Pedro Celso Coelho Montenegro para o general de Exército Guido Amin Naves, no Ibirapuera.

Esse foi o segundo procedimento em menos de um mês. O primeiro ocorreu no fim de março, em Londres, durante uma viagem oficial.

Segundo a assessoria do Palácio dos Bandeirantes, o governador está clinicamente bem e seguirá com agendas internas durante a semana. Hoje, Tarcísio receberá empresários, dois secretários e o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado (PL).