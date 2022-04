Após crise interna, campanha de Lula desfalca a equipe de Haddad

Depois de uma crise interna que resultou no afastamento do jornalista Franklin Martins da coordenação da comunicação da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o líder petista decidiu reforçar a sua equipe com quadros bem avaliados dentro partido mas que, até agora, estavam cotados para trabalhar pela eleição de Fernando Haddad para o governo do estado. Ciente de que a eleição nacional é a mais importante, o ex-prefeito de São Paulo não fez objeções à dança das cadeiras, mas sabe que foi desfalcado e que precisará de reforços.

Uma das mudanças dadas como certa é a chegada de Edinho Silva à comunicação de Lula. Prefeito de Araraquara, no interior paulista, que se notabilizou durante a pandemia por adotar uma das mais rígidas quarentenas (que terminou por deixar a cidade com índices melhores de contaminação do que a média do estado), ele faria o programa de governo de Haddad. Mas agora aguarda o convite formal para integrar a comunicação de Lula.

Outro nome com quem Haddad também contava é o do deputado estadual Emídio de Souza, que seria seu coordenador de campanha. Emídio também deve migrar agora para a campanha presidencial. Nessa dança de cadeiras, um dos nomes que devem ganhar protagonismo na campanha paulista é o do ex-prefeito de São Bernardo e candidato derrotado ao governo em 2018 Luiz Marinho.