Após cinco anos sem demarcação, Lula homologa seis terras indígenas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta sexta-feira, 28, a demarcação de seis terras indígenas em seis estados. A medida marca a retomada da homologação de territórios para os povos originários, que ficou paralisada nos últimos cinco anos — os ex-presidentes Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL) não demarcaram nenhuma área durante suas gestões.

Lula assinou os decretos durante o Acampamento Terra Livre, em Brasília, ao lado da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Foram homologadas as terras de Arara do Rio Amônia, no Acre, Kariri-Xocó, em Alagoas, Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul, Tremembé da Barra do Mundaú, no Ceará, Avá-Canoeiro, em Goiás, e Uneiuxi, no Amazonas.

“Nós estamos trabalhando para demarcar o maior número de terras indígenas que for possível, não só porque é um direito de vocês – povos indígenas – mas porque se quisermos chegar ao desmatamento zero em 2030, nós precisamos dessas terras demarcadas”, declarou Lula.

O presidente também assinou a recriação do Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas (PNGATI) e do Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI), ambos extintos pelo governo Bolsonaro.

“Precisamos reconhecer e atuar para reparar as violações aos povos indígenas, e também atuar pela não repetição desse vergonhoso episódio de nossa história. A garantia da posse plena dos territórios pelos seus povos, é uma forma muito importante de reparação dessas violações”, disse Guajajara.