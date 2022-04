Após cacique milionário, PF mira outras lideranças indígenas por corrupção

Em março deste ano, uma operação da Polícia Federal no Mato Grosso expôs um delicado problema envolvendo a questão indígena: o suborno de lideranças da tribo por pecuaristas para conseguir criar gado dentro da reserva, em terras protegidas por lei.

O cacique Damião Paridzané, uma importante liderança xavante na região, que já participou de conferências ambientais internacionais e recebeu em 2014 o Prêmio Direitos Humanos das mãos da presidente Dilma Rousseff, foi acusado, com base em depoimentos de presos na investigação, de receber 889.000 reais mensais de proprietários rurais para permitir a exploração ilegal da Terra Indígena Marãiwatsédé, que ele lidera.

Nesta terça-feira, 12, outra operação da PF, deflagrada para investigar o desmatamento ilegal na Terra Indígena Menkragnoti, no município de Peixoto de Azevedo, também em Mato Grosso, encontrou problema semelhante: madeireiros teriam cooptado as lideranças indígenas da aldeia Kororoti, ofertando cerca de 70 mil reais para a retirada de 2.000 metros cúbicos de madeira do local.

O desmatamento foi detectado por uma operação conjunta com o Ibama e órgãos ambientais locais, que envolveu o sobrevoo de helicóptero da região. Na ação desta terça, foram apreendidos armas e veículos – estes foram destruídos pela PF pela impossibilidade de retirá-los do local.

O nome da operação, Escudo de Palha, segundo a PF, é decorrente da “aparente proteção que os indígenas locais empreendiam em favor da floresta, quando na verdade a proteção era facilmente sobrepujada por suborno em favor de liderança local”.

Problema

Para o coordenador do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) no Mato Grosso, Gilberto Santos, cooptar lideranças indígenas e abrir as terras para a entrada de invasores tem constante no governo Jair Bolsonaro. Ele lembra que há situações em que a comunidade aceita empreendimentos dentro das terras por falta de assistência. “Há uma desestruturação do atendimento daquilo que é direito das comunidades, então vai se criando um ambiente que força as comunidades a buscarem outras alternativas”, diz Santos.