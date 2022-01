Após breve trégua, Bolsonaro volta a lançar dúvidas sobre urna eletrônica

Depois de uma breve trégua em seus ataques ao sistema eleitoral brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a lançar dúvidas sobre a segurança da urna eletrônica. Em entrevista coletiva após receber alta médica para tratar uma obstrução intestinal, o mandatário citou que o Ministério da Defesa enviou ao Tribunal Superior Eleitoral questionamentos sobre eventuais fragilidades do equipamento — e que precisará ser convencido de que está errado.

“Não tenho preocupações com o TSE. Os votos serão contados. As Forças Armadas foram convidadas pelo ministro Barroso [presidente da Corte] a participar das eleições. Aceitamos para participar de todo processo. A Defesa fez um questionamento sobre fragilidade da urna eletrônica e estamos aguardando a resposta. Pode ser que nos convença de que estamos errados. Se estivermos certos, pode ter certeza que algo tem que ser mudado no TSE. E não vai ser com bravatas de quem quer que seja no Brasil que nós vamos aceitar o que querem impor à nossa população”, afirmou.

As Forças Armadas são uma das instituições habilitadas, ao lado de partidos políticos, Ministério Público, Controladoria Geral da União e entidades como Ordem dos Advogados do Brasil e Confederação Nacional da Indústria, a acompanhar todo o processo de auditoria e organização do pleito. Em fevereiro, quando começa a gestão do ministro Edson Fachin à frente do TSE, o ex-ministro da Defesa Fernando Azevedo vai assumir o posto de diretor-geral do TSE. A chegada de um militar na cúpula da corte é vista como uma espécie de “seguro” contra ilações eventualmente propagadas por Bolsonaro e seus apoiadores de fraude nas urnas ou conspiração contra sua reeleição.

O TSE também indicou que não terá tolerância com ataques ao sistema de votação adotado no país. Uma resolução aperta o cerco contra desinformação que atinja a integridade do processo eleitoral. O objetivo é coibir a propagação de notícias falsas que coloquem em xeque a segurança da votação eletrônica. O responsável poderá responder criminalmente, por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação.