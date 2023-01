Após ataques, governo Lula usará drones para proteger sistema de energia

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo federal irá reforçar a segurança no sistema elétrico para impedir a ocorrência de novos ataques depois que ao menos sete episódios – inicialmente classificados como vandalismo – foram contabilizados depois da posse de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência da República.

Os ataques foram registrados desde o dia 7 de janeiro em três estados (Rondônia, Paraná e São Paulo), segundo balanço feito pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Ao menos quatro torres foram derrubadas, de acordo com o órgão.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira, 17, após se reunir com representantes das empresas de energia, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal — um dia antes, havia se reunido também com o ministro da Justiça, Flávio Dino –, que o monitoramento de segurança será aumentado, inclusive com o uso de câmeras e drones, além de mais policiamento ostensivo,

“Vamos ter uma atuação focal, já que é um momento de crise, mas a situação está sob controle, as ações estão sendo tomadas e a sociedade pode ajudar muito”, disse, ao pedir que a população ajude a identificar os autores dos ataques. Segundo ele, a PF tem vários inquéritos instaurados para apurar os episódios e vai chegar aos responsáveis e descobrir a motivação.

Ele evitou classificar os ataques como terroristas, mas disse que claramente as ações foram coordenadas. Ele afirmou que os incidentes não interromperam o fornecimento de energia em nenhum momento e que tudo o que foi destruído já foi recuperado. “Estamos completamente seguros de que a sociedade brasileira estará protegida. O que não pode, em nenhum momento, é ser passivo em relação a essa questão tão grave”, disse.

Os ataques ocorreram em paralelo com manifestações bolsonaristas contra o governo, que culminaram nos atos de terrorismo contra o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro.