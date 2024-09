Após agressão a marqueteiro, assessor de Marçal não comparece a debate

O assessor de Pablo Marçal (PRTB), Nahuel Medina, que agrediu o marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes (MDB), Duda Lima, não compareceu ao debate no qual os candidatos à prefeitura de São Paulo se enfrentam na noite deste sábado, 28, da TV Record. A Justiça concedeu uma medida protetiva em favor de Lima, estabelecendo uma distância mínima de dez metros entre os dois. As equipes de todos os candidatos tiveram que passar pelo detector de metais para entrar no estúdio.

Antes de começar o debate, Nunes disse a jornalistas que seu marqueteiro teve um descolamento de retina e que estava chegando ao estúdio, para acompanhar o debate. O emedebista lamentou novamente a agressão e criticou o ex-coach pelos sucessivos direitos de resposta que obteve na rede do adversário. “Marçal foi condenado 22 vezes por mentiras contra mim e minha família. Para mim não é agradável ficar aparecendo na rede dele”, disse Nunes.

Na segunda-feira passada, 23, Medina agrediu o marqueteiro de Nunes com um soco no olho esquerdo reagindo a uma suposta provocação. A agressão aconteceu instantes depois de Marçal ser expulso do debate promovido pelo Grupo Flow por descumprir as regras previamente estabelecidas. Lima ficou com o rosto coberto de sangue e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Antes do debate deste sábado começar, Marçal criticou o que ele chamou de “excesso de debates” e voltou a atribuir a culpa da agressão de Medina a supostas provocações de Duda Lima, mas disse em seguida que “os dois estavam errados” na ocasião. “Que seja o melhor debate de todos. Acredito que está sendo travada uma batalha espiritual”, disse o ex-coach.

Além de Nunes e Marçal, se enfrentam no debate deste sábado Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo). É o antepenúltimo enfrentamento antes do primeiro turno no próximo domingo, 6. Na próxima segunda-feira, 30, está marcado o debate da Folha/UOL e na próxima quinta, 3, da TV Globo.