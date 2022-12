Após 3 dias, ao menos 30 pessoas seguem desaparecidas sob lama em rodovia

Pelo menos 30 pessoas seguem desaparecidas no deslizamento na rodovia BR-376, em Guaratuba, litoral do Paraná, desde a noite de segunda-feira, 28. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil entram no terceiro dia de buscas nesta quinta. Até o momento, duas pessoas foram encontradas mortas, e seis foram resgatadas com vida. O deslizamento envolveu dez veículos de passeio e seis carretas.

“As maiores dificuldades enfrentadas neste momento são por causa do mau tempo, com a previsão de um aumento no volume de chuvas. A situação na área, que já é de risco, tende a piorar nos próximos dias se continuar assim”, afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Manoel Vasco, em coletiva de imprensa na quarta-feira.

O número de 30 desaparecidos é uma estimativa dos bombeiros , já que não há como precisar o número de pessoas em cada veículo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), esse foi o maior acidente na BR-369 desde 2011, quando também houve uma queda de barreira.