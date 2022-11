Apoiado por PT e PL, Lira consolida favoritismo absoluto na Câmara

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tem se consolidado como candidato virtualmente imbatível na disputa pela recondução ao cargo. Embora a eleição seja só no início de fevereiro de 2023, quando tomam posse os deputados eleitos em 2022, Lira já conseguiu apoio de 14 partidos e tem encaminhados outras alianças com siglas de bancadas expressivas. Considerada a totalidade das cadeiras destes partidos, a soma é de 429 deputados – a Casa tem 513 membros.

O bloco favorável à reeleição do alagoano deve incluir do PT do presidente eleito Lula (68 deputados eleitos) ao PL do presidente Jair Bolsonaro (99 deputados eleitos), apoios que devem ser anunciados nesta terça-feira, 29. Ao lado dos petistas virão siglas aliadas como PV (6) e PCdoB (6), que integram uma federação com o PT, e o PSB (14), do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Solidariedade (4) e Pros (3), que apoiaram a vitória de Lula, assim como o PDT (17), também aderiram ao presidente da Câmara.

Além do PL e do PP (47), estão ao lado do deputado União Brasil (59), Republicanos (41), Podemos (12), PSC (6), Patriota (4) e PTB (1). O PSD do ex-ministro Gilberto Kassab, que elegeu 42 deputados, é outra sigla que deve apoiar a reeleição do mandachuva da Câmara, caminho que deve ser o mesmo de boa parte do MDB (42).

As alianças em torno de Arthur Lira já superam por muito o arco que o apoiou quando foi eleito pela primeira vez, em 2021. Naquela ocasião, ele recebeu apoio de onze partidos, PP, PSL, PSD, PL, Republicanos, Podemos, PTB, Patriota, PSC, Pros e Avante, que totalizavam pouco mais de 259 cadeiras. Concluída a votação, Lira foi eleito em primeiro turno, com 302 votos.