Apoiado por Collor e Lira, Bolsonaro tem ligeira melhora em Alagoas

A imagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) continua desfavorável entre os eleitores de Alagoas, mas deu uma melhorada no último mês, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 1º e 5 de julho e divulgado nesta quinta-feira, 7.

De acordo com a pesquisa, Bolsonaro tem 31,5% das intenções de voto contra 49,2% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – em pesquisa do mesmo instituto do início de junho, o presidente tinha 29,5% contra 50,7% do petista.

A avaliação do presidente no estado também melhorou um pouco, embora ainda continue ruim: 52,6% desaprovam a sua gestão e 42,6% aprovam – em junho, esses números eram respectivamente 54,2% e 41,0%.

Bolsonaro tem o apoio no estado de dois importantes caciques locais: o ex-presidente Fernando Collor (PTB), que será candidato ao governo; e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), que apoia a candidatura de Rodrigo Cunha (União Brasil) ao comando do estado.

Outros presidenciáveis

Na pesquisa divulgada hoje, aparecem na sequência Ciro Gomes (PDT), com 4,3%; e André Janones (Avante), com 1,1%. Os demais candidatos não atingiram um ponto percentual, entre eles Simone Tebet (MDB), que tem 0,4%.

Entre os entrevistados, 7,3% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 5,2% não souberam ou não responderam.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.510 eleitores de 34 municípios e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-00617/2022. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

