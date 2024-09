Apoiado por Ciro, bolsonarista lidera contra aliado de Lula no Ceará

A menos de uma semana das eleições municipais, a corrida pela prefeitura do Crato, importante zona agropecuária e industrial do Ceará, é marcada por uma disputa acirrada que envolve algumas das principais forças políticas estaduais e nacionais. Localizada na região metropolitana de Cariri, a cidade fica a cerca de 508 quilômetros de Fortaleza e tem uma população estimada em 138 mil habitantes.

Segundo levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira, 30, a disputa é liderada pelo ex-deputado estadual Aloísio Brasil, conhecido como Doutor Aloísio (União Brasil), com 46,3% das intenções de voto. Ele é seguido pelo atual vice-prefeito do Crato, André Barreto (PT), com 36,1% do eleitorado. No limite da margem de erro de 4 pontos percentuais (pp), a distância entre os dois principais candidatos é de apenas 2,2 pontos.

Na sequência, surge o nome do vereador Lucas Brasil (PSDB), que pontua 5,8% na pesquisa. Votos brancos e nulos totalizam 5,9%, e outros 5,9% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder. Não há possibilidade de segundo turno no Crato, que possui menos de 200 mil eleitores registrados.

Ciro embarca na chapa bolsonarista

Alinhado a setores de direita na política cearense, Aloísio tem entre seus principais cabos eleitorais o deputado estadual Carmelo Neto (PL), aliado próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o ex-deputado federal Roberto Pessoa (União Brasil), atual prefeito de Maracanaú. O grupo bolsonarista do estado indicou José Aldegundes (PL) como seu companheiro de chapa.

Outro nome forte da política estadual que apoia o candidato do União Brasil é o ex-governador Ciro Gomes (PDT) — contrariando o partido, que apoia a candidatura petista, Ciro se reuniu com bolsonaristas e firmou uma aliança para, em suas palavras, combater a “ditadura do PT” no Ceará.

André Barreto, por sua vez, é a aposta sucessória do atual prefeito, Zé Ailton (PT), que está no segundo mandato consecutivo e não pode disputar a reeleição. Ele é sustentado por uma ampla coligação de partidos de esquerda e centro e tem a candidatura apadrinhada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo governador cearense Elmano de Freitas (PT) e pelo ex-governador Camilo Santana (PT), atual ministro da Educação.

Já Lucas Brasil foi eleito vereador pelo PCdoB e é sobrinho do prefeito Zé Ailton, mas rompeu com o tio por divergências políticas, filiou-se ao PSDB disputa em uma chapa “puro-sangue” dos tucanos.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 640 eleitores em Crato entre os dias 26 e 29 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 4,0 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é CE-03254/2024.