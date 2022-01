Anvisa terá novas fases de avaliação da CoronaVac para crianças

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) apresentou nesta segunda-feira, 17, uma parte dos dados da sua análise sobre o uso da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, para a imunização de crianças de 3 a 11 anos. A agência federal terá novas fases de avaliação antes de uma decisão final pela diretoria do órgão sobre o tema. A aprovação ou não do imunizante para crianças pode ser votada ainda nesta semana.

Os dados foram apresentados em um reunião da Anvisa com representantes do Instituto Butatan nesta segunda. Esta é a segunda reunião em cinco dias entre a agência e o instituto paulista, que cobra urgência na decisão para o uso emergencial do imunizante. A Anvisa disse, em nota, que a decisão dos diretores será tomada com base em pareceres de duas gerências técnicas da agência. “Cada diretor irá elaborar seu voto e, caso haja maioria simples para a aprovação, o uso emergencial será concedido”, disse a Anvisa, em nota.

Em entrevista à CNN após a reunião, o diretor do Butantan disse que “não está faltando nada” para a aprovação e garantiu a segurança no uso do imunizante. Ele também disse que o instituto entregou um documento com informações sobre o uso da vacina, já aplicada em outros países. “É uma vacina segura, a mais segura entre todas as vacinas utilizadas”, disse Covas.