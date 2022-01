Anvisa tem nova reunião para avaliar uso da CoronaVac em crianças

Um ano após a CoronaVac ter se tornado a primeira vacina utilizada no Brasil contra a Covid-19 – ao ser aplicada na enfermeira Mônica Calazans no Hospital das Clínicas, em São Paulo –, o imunizante produzido pelo Instituto Butantan e pela farmacêutica chinesa Sinovac será tema de uma nova reunião nesta segunda-feira, 17, às 17h, na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para avaliar o seu uso em crianças de 5 a 11 anos de idade.

A vacinação infantil começou nesta segunda-feira em dez estados, mas apenas com um imunizante da Pfizer, o único autorizado até agora no país e no mundo para essa faixa etária. Em entrevista à CNN Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que, se a CoronaVac for aprovada, ela passará a ser utilizada. “A Anvisa faz parte de um rol de agências que tem patamar de exigência de mais segurança nas suas análises”, afirmou.

No último dia 10, a Anvisa recebeu resposta às solicitações enviadas ao Butantan relacionadas ao um estudo conduzido pelo Ministério da Saúde chileno que buscou avaliar dados de efetividade do uso da CoronaVac em crianças. Na terça-feira, a agência avaliou os dados enviados e pediu informações adicionais. Na quinta-feira, 13, houve uma reunião entre a agência e o Butantan. Novo encontro foi marcado para hoje.

Da reunião de quinta-feira participaram, além de especialistas da Anvisa e do Chile, técnicos do laboratório Sinovac China e representantes da Sociedade Brasileira de Infectologia, do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Imunologia e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva.

A avaliação está entrando na última etapa e próxima da decisão final. O relatório da área técnica será votado em reunião extraordinária da Diretoria Colegiada da Anvisa, mas ainda não há datas.

Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), vem pedindo a liberação da vacina pela Anvisa e diz que o estado já tem um plano para usá-la. “A CoronaVac já se mostrou eficaz, produtiva e adequada em vários países, inclusive aqui na América do Sul, para a vacinação de crianças”, afirmou.