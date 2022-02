Antipolítica em baixa: insatisfação com democracia é bem menor que em 2018

Os brasileiros deverão ir às urnas na eleição deste ano menos crítico em relação ao funcionamento da democracia brasileira do que em 2018, quando Jair Bolsonaro chegou ao poder com um discurso embalado pela pregação contra a establishment político e institucional (“contra tudo o que está aí”), impulsionando uma onda antipolítica que varreu o país. Pelo menos é o que mostra pesquisa XP/Ipespe feita entre os dias 21 e 23 de fevereiro e divulgada nesta sexta-feira, 25.

No ano da ascensão bolsonarista, nada menos que um em cada quatro brasileiros (23%) diziam estar muito insatisfeitos com a democracia brasileira. No atual levantamento, apenas 11% afirmaram a mesma coisa. Por outro lado, a taxa dos que se dizem satisfeitos subiu de 21% para 32%.

O percentual daqueles que afirmavam que, em determinadas circunstâncias, é melhor ter um governo autoritário do que democrático caiu de 13% para 7%. Já aqueles que dizem que a democracia é sempre preferível a qualquer outra forma de governo subiu de 56% para 69%.