Antes de Lula, Bolsonaro também já apelou para voto útil

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição e atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas, lançou mão no passado de um artifício que é utilizado hoje no discurso adversário, o voto útil. “Bolsonaro pode estar a um Amoêdo ou a um Álvaro Dias de vencer no 1° turno”, postou no Twitter o filho Zero Um, Flávio, às vésperas da primeira rodada de votação em 2018.

A ação não gerou o efeito esperado, de vitória no primeiro turno, mas ajudou o hoje presidente a subir seis pontos entre a última pesquisa Datafolha, na véspera da votação, e a apuração das urnas, no dia seguinte. Na outra ponta, o postulante que mais perdeu votos foi Geraldo Alckmin, então no PSDB e hoje no PSB. Ele despencou de 8% das intenções de voto para 3,2% no resultado das urnas.

Outro que surfou na mesma onda na eleição passada foi Ciro Gomes (PDT). “Preciso do seu voto já no primeiro turno. Não vote contra ninguém, vote a favor do Brasil”, afirmou o postulante quatro anos antes de criticar Lula foi promover a mesma discussão.

Em 1998, o voto útil ajudou a eleger o governador de São Paulo. “Vou pregar o voto útil para todo candidato e eleitor que encontrar. Se eu puder arrancar todos os votos do PT e do PPB (atual PP) eu arranco”, disse o então terceiro colocado nas pesquisas Mário Covas, que se dizia com mais condições de derrotar Paulo Maluf do que Marta Suplicy (PT), que aparecia em segundo nas pesquisas. No fim, Covas terminou o primeiro turno na segunda posição, com 22,9% dos votos, 0,4% (ou 74.000) a mais que Marta. No segundo turno, a virada sobre Maluf ocorreu e Covas, que faleceu dois anos depois, foi reeleito governador.