‘Angústia deu espaço para tranquilidade’, diz Janja sobre cirurgia de Lula

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, usou as redes sociais no começo da tarde desta terça-feira, 10, para agradecer o apoio que recebeu por conta da cirurgia de emergência que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nesta madrugada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele teve uma hemorragia intracraniana — ainda consequência do tombo que sofreu em outubro dentro de casa — que precisou ser drenada às pressas.

“Passando para agradecer por todas as orações, o afeto e as boas energias que o meu amor, o presidente Lula, tem especialmente recebido no dia de hoje. Depois da cirurgia muito bem-sucedida, a angústia dessa noite deu espaço para a tranquilidade e para a certeza de que, com a dedicação da equipe médica e com a fé e o amor do povo, em breve ele estará novamente de volta ao trabalho”, disse a primeira-dama. A previsão do médico do petista, Roberto Kalil, é que ele receba alta só na semana que vem.

Janja está ao lado de Lula no hospital em que ele está internado. De acordo com a equipe médica, o presidente saiu da cirurgia “praticamente acordado”, está lúcido, alimentando-se sozinho e conversando normalmente. Ele deve permanecer na UTI por ao menos 48 horas, para ficar em observação. Depois, ele segue para o quarto, onde deve cumprir o restante dos dias da internação até a alta. As funções neurológicas de Lula estão preservadas e o hematoma foi completamente drenado.

Lula procurou o hospital após fortes dores de cabeça na noite de segunda, 9. Exames constataram a presença do hematoma, que estava comprimindo o cérebro e causando o incômodo. O episódio é consequência da queda que ele sofreu dentro de casa em outubro, quando precisou levar cinco pontos na região da nuca, cancelando agendas internacionais e de campanha — o acidente foi em 19 de outubro, dias antes do segundo turno.

Publicidade