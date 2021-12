André Mendonça será relator de ação que acusa Bolsonaro de favorecer Hang

A primeira prova de fogo já chegou. André Mendonça, que assumiu na quinta-feira, 16, como ministro do Supremo Tribunal Federal após ter sido indicado por Jair Bolsonaro para a Corte, foi sorteado relator de uma acusação contra o próprio presidente.

Ele vai relatar notícia-crime apresentada um dia antes pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que pede investigação de declaração de Bolsonaro, em um evento na Fiesp, de que teria inferferido no Iphan (instituto federal que cuida do patrimônio histórico) para liberar uma obra da Havan, rede de lojas do empresário bolsonarista Luciano Hang.

“Tomei conhecimento que uma obra de uma pessoa conhecida, o Luciano Hang, estava fazendo mais uma loja, e apareceu um pedaço de azulejo nas escavações. Chegou o Iphan e interditou a obra. Liguei para o ministro da pasta. Que trem é esse? Porque não sou inteligente como meus ministros. O que é Iphan, com PH? Explicaram para mim, tomei conhecimento, ripei todo mundo do Iphan. Botei outro cara lá”, disse Bolsonaro no evento.