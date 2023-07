Amazônia: com violência em alta, Lula e Dino anunciam plano para a região

A taxa de mortes violentas intencionais nas cidades da Amazônia Legal foi 54% superior às do restante do país no ano passado, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública nesta quinta-feira, 20, inclui dados de homicídios, latrocínios, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenção policial.

A taxa de mortes por 100 mil habitantes na Amazônia Legal, que abrange nove estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão) chegou a 33,8 enquanto no Brasil o índice foi de 23,4. Pelo menos 425 cidades da Amazônia possuem taxas de mortes violentas superior à média nacional.

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dois fatores contribuem diretamente para o aumento da violência na Amazônia: a disputa de facções criminosas pela rota de drogas na região e o avanço do desmatamento, garimpo ilegal e conflitos fundiários. A entidade também ressalta que as capacidades institucionais dos órgãos locais de segurança pública são insuficientes ou frágeis.

“A região, muito estratégica pela proximidade com os principais produtores de cocaína do mundo (Bolívia, Peru e Colômbia), mas também pela difícil fiscalização no território, permeado de rios e florestas, passou a ser disputada por diferentes grupos criminosos. Isso resultou no aliciamento de indígenas, quilombolas e ribeirinhos para o narcotráfico e no crescimento exponencial da violência nos territórios da floresta”, explica o Fórum.

No mesmo dia em que o relatório foi divulgado, o governo federal anunciou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Justiça, Flávio Dino, assinarão nesta sexta-feira, 21, o decreto que institui o Plano Amazônia.: Segurança e Soberania (Plano AMAS), que prevê investimento de 2 bilhões de reais em recursos do Ministério da Justiça e do BNDES para implantação de estruturas e compra de equipamentos para os estados da região.

O anúncio será feito juntamente com outras medidas, que segundo o governo federal, visam o fortalecimento da política de segurança pública no país. Na cerimônia, Lula irá antecipar ainda a liberação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para os estados e o Distrito Federal — que, em 2023, somam mais de 1 bilhão de reais.

