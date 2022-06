Amado Batista se desculpa com Lulinha por disseminar fake news contra ele

O cantor bolsonarista Amado Batista se desculpou com o filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fábio Luís, o Lulinha, por ter declarado em uma entrevista que o primogênito do petista era um “latifundiário e dono de cabeças de gado no Mato Grosso e no Pará” que enriqueceu ilicitamente. Na mesma ocasião, o cantor afirmou que o ex-presidente e sua família haviam “roubado pra caramba”. Batista era acusado por Lulinha do crime de injúria.

Na ação, os advogados do filho do ex-presidente ressaltaram que ele sempre esteve longe da política e construiu sua carreira como empresário. “Fábio Luis, também conhecido como Lulinha, sempre se manteve alheio aos holofotes da política, construindo carreira como empresário no segmento de games, mesmo que, vez ou outra, se visse diante dos desafios que a exposição política de seu pai lhe trazia. (…) É exatamente nesse contexto, de ausência completa de civilidade, que o querelante se viu instado a procurar o Poder Judiciário. (…) Nunca tendo ocupado qualquer cargo público na administração federal, foi alvo de diversas “fake news” que associavam seu nome à propriedade das mais diversas empresas, em especial, àquelas ligadas ao agronegócio”, diz trecho da ação.

Em uma audiência no 3°Juizado Especial Criminal de Recife, na quarta-feira passada, 15, Amado Batista se retratou pelo que reconheceu terem sido “ofensas e expressões injustamente proferidas” contra Lulinha. Ele admitiu que suas falas foram baseadas em “meros boatos irresponsavelmente difundidos na sociedade”.

“Peço desculpas a Fábio Luís Lula da Silva pela forma injusta com que lhe atribuí graves ofensas, bem tomo admito que foram equivocadas minhas afirmações de que teria enriquecido de forma ilícita. Apesar de ter dito que Fábio Luís Lula da Silva seria latifundiário e dono de cabeças de gado no Mato Grosso e no Pará, reconheço que essa informação chegou ao meu conhecimento a partir de meros boatos irresponsavelmente difundidos na sociedade”, disse o cantor.

Após o pedido de desculpas, Amado Batista e Lulinha se comprometeram a enviar o termo de retratação e conciliação para divulgação no canal “Blog do Magno”, no YouTube, que veiculou a entrevista do cantor em maio de 2021. Diante da retratação, o filho de Lula abriu mão da ação e o Ministério Público se manifestou pela extinção da punibilidade de Batista, por fim decretada pelo juiz Edmilson Cruz Júnior.