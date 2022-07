AM: acuado na pandemia, Wilson Lima sobe e empata disputa ao governo

A pesquisa sobre o governo do Amazonas divulgada pelo instituto Real Time Big Data nesta terça-feira, 26, mostra o ex-prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (Cidadania), empatado com o atual governador, Wilson Lima (União Brasil), ambos com 28% das intenções de voto.

O resultado apresenta um crescimento de Lima, que pontuava na casa dos 23% segundo a última pesquisa do instituto, de 30 de maio (Amazonino tinha 29%), mas a disputa já se mostrava apertada na margem de erro, que é de três pontos para mais ou para menos. O empate se repete na pesquisa espontânea, onde não é apresentado o nome do candidato ao eleitor e ambos marcam 15%.

No entanto, pesa contra o atual governador o alto índice de rejeição do seu governo, desaprovado por 53% dos amazonenses segundo o levantamento. Caso Mendes e Lima se enfrentem no segundo turno, será uma repetição do duelo em 2018, quando o atual governador, então no PSC e em sua estreia eleitoral, derrotou o ex-prefeito, que representava o PDT.

A boa colocação de Wilson Lima também mostra o quanto ele conseguiu sobreviver ao inferno político que viveu durante a pandemia da Covid-19, quando o estado ficou na berlinda com o colapso generalizado no sistema de saúde e um cenário de muitas mortes. O governador chegou a ser alvo de várias acusações de má gestão e fraudes no combate à pandemia, o que o colocou no alvo de CPIs na Assembleia Legislativa e no Senado e de investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal.

Completam o principal cenário da pesquisa Eduardo Braga (MDB), que tem 17%; Ricardo Nicolau (SD), com 5%; Henrique Oliveira (Podemos), que tem 3%; Carol Braz (PDT) com 2%; e Marcelo Amil (PSOL), que tem 1%. Todos têm porcentagens praticamente iguais à pesquisa de dois meses atrás. Os votos nulos e brancos ficam nos 9%, e 7% não sabem ou não responderam.

Senado

Na briga por uma vaga no Senado, o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto (PSDB) viu sua vantagem oscilar negativamente um ponto percentual dentro da margem de erro para o segundo colocado, o senador Omar Aziz (PSD). Ela foi de 22% a 16% em maio para 24% a 19% agora. Coronel Menezes (PL) tem 16%, Luiz Castro (PDT) tem 10% e Chico Preto (Avante) pontua 6%. São 14% de brancos e nulos e 11% que não sabem ou não responderam.

O Real Time Big Data ouviu 1.500 eleitores entre os dias 23 e 25 de julho e cadastrou a pesquisa com o número AM-02872/2022 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Continua após a publicidade