Alvo da PF e afastado do cargo, candidato de Renan lidera em Alagoas

O governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), lidera a corrida pela reeleição segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 11, pelo instituto Real Time Big Data. Dantas tem 47% dos votos totais e 59% dos válidos, enquanto o senador Rodrigo Cunha (União Brasil) soma 33% dos totais e 41% dos válidos. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

A pesquisa foi divulgada no mesmo dia em que Dantas foi afastado do cargo por decisão da ministra Laurita Vaz, do STJ. A Polícia Federal e o Ministério Público cumpriram 31 mandados de busca e apreensão em imóveis vinculados aos investigados no âmbito da Operação Edema, apura a prática de desvios de recursos públicos no governo estadual desde 2019.

O levantamento do Real Time, no entanto, ouviu 1.000 eleitores entre 8 e 10 de outubro — ou seja, ainda não pode dizer se a investigação influenciará a opinião do alagoano. São ainda 7% de brancos e nulos e 13% de indecisos.

Dantas conta com o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Renan Calheiros (MDB-AL). Cunha, por outro lado, é o nome de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara. Mas, ao contrário de Lira, o senador anunciou que não apoiará nenhum candidato a presidente no segundo turno. O nome de Jair Bolsonaro (PL) em Alagoas era o senador Fernando Collor (PTB), que terminou em terceiro lugar.

Na única pesquisa que o Real Time fez sobre o governo de Alagoas antes do primeiro turno, em julho deste ano, Dantas liderava com 26% das intenções de voto, enquanto Cunha e Collor empatavam em segundo lugar com 20%. Quatro meses depois, o resultado das urnas teve o governador em primeiro com 46,6%, Cunha em segundo com 26,8% e Collor em terceiro, com 14,7%.

O instituto cadastrou a pesquisa no TSE sob o número AL-05979/2022.