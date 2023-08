Aliado de Kassab e Tarcísio lidera corrida à Prefeitura de Ribeirão Preto

O deputado federal Ricardo Silva (PSD) lidera a disputa pela Prefeitura de Ribeirão Preto, oitavo maior colégio eleitoral de São Paulo, com 698,2 mil habitantes, segundo levantamento feito entre os dias 27 e 30 de julho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 1º.

No principal cenário, Ricardo Silva tem 30,4% das intenções de voto, e é seguido pelo vereador Igor Oliveira (MDB), com 17,0%; pela ex-reitora da USP Suely Vilela (PDT), com 7,4%; e pelo ex-deputado federal Fernando Chiarelli, com 6,1%.

A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos. Outros candidatos somaram menos de quatro pontos percentuais. Entre os entrevistados, 20,1% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 6,8% não souberam ou não responderam.

Ricardo Silva, que está no seu primeiro mandato como deputado federal, é aliado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD.

O atual prefeito, Duarte Nogueira (PSDB), que está no segundo mandato, não pode disputar a reeleição. Segundo a pesquisa, o seu governo é aprovado por 55,3% dos eleitores e desaprovado por 40,1% — outros 4,6% não souberam ou não quiseram opinar.

A pesquisa ouviu 718 eleitores na cidade de Ribeirão Preto.

