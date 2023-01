Aliado de Bolsonaro, Tarcísio diz que não permitirá vandalismo em SP

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou neste domingo, 8, que não será conivente com atos de vandalismo no estado. Em Brasília, terroristas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. As proporções do ato fizeram com que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretasse intervenção federal nas forças de segurança pública do Distrito Federal.

“Para que o Brasil possa caminhar, o debate deve ser o de ideias e a oposição deve ser responsável, apontando direções. Manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência, depredação ou cerceamento de direitos. Não admitiremos isso em SP!”, publicou Tarcísio nas redes sociais.

Também na tarde deste domingo, apoiadores de Jair Bolsonaro ocuparam a Avenida 23 de Maio, uma das principais vias da capital paulista.

Aliado e ex-ministro da Infraestrutura de Bolsonaro, Tarcísio tem tentado se descolar do bolsonarismo radical, enquanto segue demonstrando publicamente a “eterna admiração e gratidão” ao ex-presidente.