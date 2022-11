Aliado de Bolsonaro, Skaf tenta ‘carona’ em decisão que beneficiou Lula

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Alvo de um processo na Justiça Eleitoral de São Paulo por supostos crimes de corrupção passiva, caixa dois e lavagem de dinheiro, o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) Paulo Skaf tenta derrubar a ação por meio de um pedido ao ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF). Aliado do presidente Jair Bolsonaro, Skaf é mais um a tentar “carona” em uma decisão que beneficiou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Skaf apelou a Lewandowski requerendo que ele estenda ao seu caso o entendimento favorável a Lula de que são imprestáveis judicialmente as provas apresentadas pela Odebrecht em seu acordo de leniência. Segundo o Ministério Público, Skaf recebeu 5,1 milhões de reais da empreiteira baiana em sua campanha a governador de São Paulo em 2014, não declarados à Justiça Eleitoral.

O repasse teria sido acertado em um célebre jantar no Palácio do Jaburu, em Brasília, em maio de 2014, do qual participaram Marcelo Odebrecht e o lobista Cláudio Melo Filho, da empreiteira, e o então vice-presidente Michel Temer (MDB) e o ex-deputado Eliseu Padilha. O encontro foi amplamente relatado nas delações premiadas de Marcelo e Melo Filho.

Os advogados de Paulo Skaf argumentam, no entanto, que a denúncia apresentada contra ele e aceita pela Justiça Eleitoral estão baseados em provas apresentadas pela Odebrecht a partir dos dois sistemas de informática que a construtora usava para gerir pagamentos ilícitos no seu notório “departamento de propinas”, o Drousys e o MyWebDay, consideradas provas ilícitas por Lewandowski.

O pedido de Skaf ao ministro lembra decisões recentes dele que atenderam a solicitações semelhantes feitas pelo empresário Walter Faria, do Grupo Petrópolis, que fabrica a cerveja Itaipava, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).

Filiado ao Republicanos, o ex-presidente da Fiesp chegou a ser cotado para disputar o Senado na chapa encabeçada pelo governador eleito de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), mas o escolhido acabou sendo o ex-ministro e senador eleito Marcos Pontes (PL).