Alexandre de Moraes tenta cobrar dívida de advogado bolsonarista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, cobra uma dívida de 79.000 reais e pede o bloqueio das contas do advogado bolsonarista Alexandre Cezar Zibenberg, condenado em duas instâncias no Tribunal de Justiça paulista por distribuir fake news contra o magistrado federal.

Em junho de 2020, Zibenberg postou a seguinte mensagem nas redes sociais: “O ESCÂNDALO NO STF Ministro Alexandre Moraes recebeu propina do Cartel de Trens, diz ex-diretor da Siemens”. Na realidade, o jornal Folha de S.Paulo publicou uma reportagem em 2014 afirmando que um ex-diretor da multinacional alemã Siemens afirmou ter tratado de pagamento de propina com o atual governador paulista, Rodrigo Garcia (PSDB). Na ocasião, Moraes advogava para o tucano, que desmentiu as acusações.

No despacho condenatório, o juiz Felipe Albertini Nani Viaro, da 26° Vara Central Cível, afirmou que a frase atingiu a honra de Moraes. “As postagens feitas pelo réu são claramente ofensivas à imagem, honra, dignidade, reputação e privacidade do autor. Isso porque, os fatos imputados são suficientemente graves e relacionam o autor a malfeitos que, ao que tudo indica, não correspondem com as informações disponíveis”.

A pena imposta foi uma multa de 50.000 reais e mais 5.000 reais de honorários advocatícios.

No mês passado, Moraes entrou com um processo de execução de pena afirmando que o valor total, com juros, subiu para 79.453 reais. Também pediu que o pagamento fosse determinado para ocorrer em no máximo quinze dias, sob pena de bloqueio das contas. Por um entendimento processual, o magistrado que recebeu a petição disse que a cobrança não deveria ter sido solicitada via um novo processo, mas por um instrumento chamado de incidente. Por isso ele julgou a ação improcedente e Moraes deverá fazer uma nova solicitação de pagamento e penhora.

Acostumado a determinar e a mandar nos seus processos no STF, o magistrado federal, representado pela