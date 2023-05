Alerta para 2024: cinco capitais onde aprovação a Lula fica abaixo de 50%

O governo Luiz Inácio Lula da Silva não consegue ter a aprovação de ao menos metade dos eleitores em cinco de onze capitais de estado pesquisadas entre março e maio pelo instituto Paraná Pesquisas – os resultados podem ser um sinal de alerta para a eleição municipal de 2024.

Em 2020, o PT teve o pior desempenho desde a sua fundação ao não eleger prefeito em nenhuma das capitais. Foi a primeira vez que a legenda não elegeu ninguém desde que foi fundada. Quatro anos antes, havia elegido apenas um, Marcus Alexandre (Rio Branco).

O desempenho do governo Lula é considerado fundamental para o partido alavancar as candidaturas do PT e de seus aliados na eleição municipal do ano que vem. O auge do partido ocorreu justamente em 2004, no ano seguinte ao início do primeiro governo Lula, quando, impulsionado pela popularidade do presidente, emplacou nove prefeitos nas capitais.

Das onze capitais pesquisadas até agora, o governo Lula tem a aprovação de menos de 50% do eleitorado em cinco: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Manaus e Porto Velho. Em outras seis, o apoio é superior a metade dos eleitores, em especial no Nordeste: Salvador, Recife, Fortaleza, Maceió, Belo Horizonte e São Paulo.

Veja abaixo como Lula tem se saído nas capitais.

São Paulo

Aprova: 55,6%

Desaprova: 38,7%

Não sabe/não respondeu: 5,6%

Rio de Janeiro

Aprova: 49,2%

Desaprova: 43,8%

Não sabe/não respondeu: 7,0%

Salvador

Aprova: 67,4%

Desaprova: 27,2%

Não sabe/não respondeu: 5,3%

Fortaleza

Aprova: 68,9%

Desaprova: 27,0%

Não sabe/não respondeu: 4,2%

Belo Horizonte

Aprova: 50,4%

Desaprova: 43,0%

Não sabe/não respondeu: 6,7%

Manaus

Aprova: 44,6%

Desaprova: 49,6%

Não sabe/não respondeu: 5,8%

Curitiba

Aprova: 42,7%

Desaprova: 53,2%

Não sabe/não respondeu: 4,1%

Recife

Aprova: 62,6%

Desaprova: 32,5%

Não sabe/não respondeu: 4,9%

Porto Alegre

Aprova: 47,4%

Desaprova: 46,3%

Não sabe/não respondeu: 6,3%

Maceió

Aprova: 51,5%

Desaprova: 45,0%

Não sabe/não respondeu: 3,5%

Porto Velho

Aprova: 34,6%

Desaprova: 60,6%

Não sabe/não respondeu: 4,8%

