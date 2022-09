Alckmin justifica velhas críticas a Lula e aproveita para atacar Bolsonaro

Alvo frequente dos bolsonaristas por críticas feitas a Lula no passado, o candidato a vice-presidente na chapa PT-PSB, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira, 9, que muitas pessoas foram enganadas nos processos da Operação Lava-Jato e que o ex-presidente é inocente. Sem citar nominalmente Sérgio Moro, responsável pelos processos na Justiça Federal, o ex-tucano aproveitou ainda a ocasião para atacar a família do presidente Jair Bolsonaro. “Muitos foram enganados por um processo mentiroso e parcial contra Lula. Hoje sabemos a verdade. Agora, é a família Bolsonaro que precisa explicar a compra de 51 imóveis com dinheiro vivo”, afirmou Alckmin, em postagem feita no perfil de Lula.

O ex-governador paulista também justificou novamente os antigos ataques proferidos por ele contra Lula, em eleições passadas.

Muitos foram enganados por um processo mentiroso e parcial contra Lula. Hoje sabemos a verdade. Os adversários usam falas antigas do @geraldoalckmin para confundir as pessoas, mas o momento é de unidade, pelo Brasil e pelo povo. #EquipeLula pic.twitter.com/aONQ2Dr7A8 — Lula 13 (@LulaOficial) September 9, 2022