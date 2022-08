Alckmin: Bolsonaro está ‘agarrado ao poder’ e ‘democracia corre risco’

O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste sábado, 20, durante comício no Vale do Anhangabaú, região central de São Paulo, que a democracia do país corre risco e que o presidente Jair Bolsonaro (PL) está “agarrado ao poder”.

Ele lembrou que há 36 anos ele e Lula estiveram juntos em um comício no mesmo local, mas pelas Diretas Já – Alckmin era deputado estadual pelo MDB e Lula um sindicalista que atuava na construção do PT. “As diretas não passaram, mas ali começou a morrer a ditadura. Eu e Lula estávamos do mesmo lado, do lado da democracia, do lado do povo”, afirmou.

Segundo ele, é preciso que a classe política e as instituições trabalhem para fortalecer o processo democrático. “Voltamos aqui porque o Brasil precisa, a democracia está em risco”, disse. “Não é que Bolsonaro não confia nas urnas eletrônicas, ele foi eleito cinco vezes com ela. Ele não confia é no voto do povo, ele está agarrado ao poder”, disse.