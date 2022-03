Agregador de VEJA mostra melhora de Bolsonaro nas pesquisas eleitorais

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vem, mesmo que de forma tímida, melhorando a sua posição na corrida pela reeleição, segundo a média móvel dos levantamentos eleitorais de cinco institutos, calculada pelo agregador de pesquisas de VEJA.

Segundo a atualização feita na sexta-feira, 11, após a divulgação da pesquisa XP/Ipespe, Bolsonaro chegou a 26,03% das intenções de voto contra 42,61% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – é a melhor taxa alcançada pelo atual presidente desde o dia 13 de dezembro passado (26,22%).

O agregador de VEJA, denominado Índice 2022, é um modelo estatístico que junta pesquisas de diferentes institutos e normaliza aplicando variáveis. VEJA utiliza a média móvel exponencial de 60 dias como principal critério, ou seja, a ferramenta adiciona mais peso às pesquisas recentes dentro deste intervalo. O agregador usa os dados do Datafolha, Ipec, Ipespe, Paraná Pesquisas e Quaest. O projeto faz parte do VEJA e Vote, a cobertura dedicada às eleições, e VEJA Interativos, seção de reportagens visuais e de dados. O Índice 2022 pode ser consultado neste link.

A última pesquisa divulgada pelos institutos monitorados pelo agregador, a da XP/Ipespe, mostra como Bolsonaro tem mantido um viés de alta. Ele evoluiu de 24% das intenções de voto em janeiro para 28% em março – uma variação dentro da margem de erro de 3,2 pontos percentuais, mas suficiente para diminuir a diferença para Lula de 20 pontos (era 44% a 24% em janeiro) para 15 (agora está em 43% a 28%).

Há na mesma pesquisa, assim como na do Paraná Pesquisas, divulgada na quarta-feira, 9, outras informações que permitem concluir que Bolsonaro pode continuar melhorando a sua posição. No caso da XP/Ipespe, a pesquisa mostra que em março, 27% consideraram o governo Bolsonaro ótimo ou bom, a melhor performance desde maio de 2021. A aprovação geral ao seu governo chegou a 32%, o melhor número desde junho de 2021. A taxa dos que acreditam que a economia brasileira está no caminho certo chegou a 29%, a melhor desde julho de 2021.