Agenda típica de vereador expõe novo tamanho político de Moro

Para quem iniciou o ano em terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência e chegou a protagonizar viagens internacionais, a agenda de campanha de Sergio Moro desta quarta-feira, 4, é brutal ao redimensionar seu atual tamanho político. Após deixar o Podemos e migrar para o União Brasil, dando adeus a seu projeto presidencial em meio a avisos que só teria espaço em uma campanha estadual por São Paulo (para, por exemplo, deputado federal), Moro cumpre nesta quarta-feira, 4, uma agenda típica dos candidatos a vereador da capital paulista: ele será recebido pelos diretores do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Parque do Carmo, bairro da região de Itaquera, em São Paulo.

Os Consegs são entidades organizadas pela Secretaria da Segurança Pública com apoio das delegacias do bairro. Reúnem, em geral, moradores, comerciantes e donos de pequenas fábricas instaladas nos bairros, que em geral trazem demandas relacionadas a melhorias na iluminação pública e mapeamento de praças ou outros pontos onde jovens se reúnem para ouvir música alta.

O ex-juiz da Lava Jato, que na semana passada foi julgado como parcial pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU por sua condução no julgamento de Lula, foi recebido no Conseg às 13 horas. Moro ainda tenta se viabilizar como vice na chapa que Luciano Bivar, presidente do União Brasil, deve lançar nesta semana.