Afagos a Zema e tumulto do lado de fora: a homenagem a Bolsonaro em Minas

Jair Bolsonaro recebeu na noite de segunda-feira, 28, o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais em evento na Assembleia Legislativa que teve a presença do governador Romeu Zema (Novo) e muita confusão do lado de fora entre manifestantes pró e contra o ex-presidente.

O título foi concedido por Zema após a Assembleia ter aprovado projeto apresentado pelo deputado Coronel Sandro (PL) em 2019, primeiro ano de Bolsonaro na Presidência, pelos “relevantes serviços prestados a Minas Gerais”.

O evento serviu para troca de afagos entre o ex-presidente e o governador. “Nesses quatro anos, as portas dos ministérios do governo Bolsonaro sempre estiveram abertas para os nossos pedidos. Éramos ouvidos, não como quem cumpre uma obrigação, mas com a atenção de quem quer de fato alcançar soluções”, disse Zema. “Estou muito orgulhoso. Feliz ao lado dessa pessoa humilde que é o governador Zema. Feliz ao lado do povo mineiro, berço da liberdade”, afirmou Bolsonaro.

O deputado Coronel Sandro lembrou que Bolsonaro foi alvo no estado de um atentado a faca cometido por Adélio Bispo na campanha de 2018. “Mineiro de coração você já é desde o fatídico 6 de setembro, quando renasceu em Juiz de Fora depois da torpe tentativa de assassinato”, declarou.

Enquanto os dois trocavam gentilezas do lado de dentro, do lado de fora houve muita tensão. O evento atraiu simpatizantes e também manifestantes contrários ao presidente – os primeiros carregavam bandeiras do Brasil, enquanto os oposicionistas lembravam o escândalo das joias envolvendo o ex-presidente e seu entorno. O evento era transmitido por meio de um telão para o lado externo.

Após ficarem horas trocando gritos de provocação, separados por um grande contingente policial, os dois lados entraram em confusão e tiveram que ser dispersados pela tropa de choque e pela cavalaria da Polícia Militar.

