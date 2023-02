Advogados ligados ao PT falam de lobby em seminário em SP

Dois advogados ligados ao PT organizam na próxima quinta-feira, 2, em São Paulo, um seminário que vai tratar sobre a prática do lobby – que ainda não foi regulamentada no Brasil, embora haja projetos em tramitação no Congresso nesse sentido. Walfrido Warde e Silvio Rocha serão os anfitriões do evento “Teorias e técnicas do Lobbying”, que ocorrerá às 19h no auditório Paulo VI, dentro do campus Perdizes da PUC-SP.

Organizador de jantares que aproximaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do empresariado antes e durante a campanha presidencial de 2022, Walfrido Warde é fundador e presidente do Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE), organização que reúne nomes como Valdir Simão e Tarso Genro, ministros dos governos petistas, e Leandro Daiello, ex-diretor-geral da PF durante o governo Dilma Rousseff. Warde também defendeu a ex-presidente em processos acerca dos desvios bilionários na Petrobras, sobretudo no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Já Silvio Rocha, juiz federal aposentado em 2021 e professor de Direito na PUC-SP, é sócio do escritório do advogado Roberto Teixeira, amigão do peito de Lula há décadas e sogro de Cristiano Zanin Martins, advogado responsável pela anulação dos processos da Operação Lava Jato, que reabilitou o petista politicamente. Zanin é sócio da mulher, Valeska Zanin Martins, filha de Teixeira, mas não divide mais o escritório com o sogro.

Além de Warde e Rocha, participarão do seminário em São Paulo Pier Luigi Petrillo, professor da Universitá degli Studi di Roma e da Universidade Luiss Guido Carli, Augusto Neves Dal Pozzo, professor da PUC-SP e presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura (Ibeji), e Maria Thereza Novaes, mestre em Direito penal Econômico pela FGV.

